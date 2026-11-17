La fille de Jensen Huang, ancien directeur général d' NVDA.O , a joué un rôle actif dans l'élaboration de la défense publique des liens entre Nvidia et Megaspeed, a rapporté mardi le Financial Times, citant trois personnes proches du dossier.
Nvidia et Megaspeed n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les représentants de la famille Huang n’ont pas pu être joints dans l’immédiat . Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.
Madison Huang, directrice senior du marketing produit chez Nvidia, a assumé des responsabilités allant au-delà de son rôle officiel, en contribuant à orienter la réponse de l’entreprise face à la surveillance croissante dont faisait l’objet Megaspeed, un fournisseur de services cloud basé à Singapour, a rapporté le FT.
Les liens entre Nvidia et Megaspeed ont attiré l’attention pour la première fois à la fin de l’année dernière, après que le mari de Madison Huang et collègue cadre chez Nvidia, Nico Caprez, a été promu pour superviser les contrats internationaux de cloud computing en Asie, a rapporté le FT.
L'article ajoute que la nomination par Jensen Huang de membres de sa famille à des postes de direction avait suscité des inquiétudes en matière de gouvernance interne avant même sa démission la semaine dernière.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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