La filiale norvégienne de la compagnie aérienne Norse Atlantic, NORSE.OL , a déposé le bilan, a annoncé vendredi cette compagnie low-cost spécialisée dans les vols long-courriers, victime de la flambée des coûts du carburant provoquée par la guerre en Iran.

Norse Atlantic ASA, cotée sur la bourse Euronext Expand d’Oslo, ainsi que d’autres sociétés du groupe, ne sont pas concernées par cette procédure et tentent toujours de poursuivre leurs activités, a précisé la compagnie dans un communiqué.

Norse Atlantic, qui a été créée en 2022, a averti mercredi que sa situation financière était "critique", et a déclaré le lendemain qu’elle avait suspendu tous ses vols et que le conseil d’administration pourrait déposer le bilan à moins d’obtenir d’urgence un financement.

Plus tôt vendredi, Norse a indiqué que ses bailleurs avaient résilié leurs contrats de location pour l’ensemble des 12 appareils de la flotte de la compagnie, exigeant que les avions soient restitués, une demande contestée par la société.

"Le conseil d’administration de Norse Atlantic Airways AS a pris la décision difficile de se placer sous la protection de la loi sur les faillites, malgré les efforts considérables déployés par la société et le groupe pour trouver une solution", a déclaré Eivind Roald, directeur général de Norse, dans un communiqué.

"Le conseil d’administration, la direction et les conseillers de la société cotée Norse Atlantic ASA et de sa filiale britannique s’efforcent de trouver une solution pour que le reste de l’activité puisse poursuivre ses opérations", a ajouté M. Roald.

Le secteur aérien mondial traverse sa pire crise depuis la pandémie de COVID-19, le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a débuté fin février, perturbant les opérations, faisant grimper les prix du carburant et entraînant une flambée des coûts pour les compagnies aériennes.