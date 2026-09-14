La filiale Monsanto de Bayer demande instamment à un juge du Missouri d'approuver un accord à l'amiable de 7,25 milliards de dollars concernant le Roundup

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* Un juge examine l'approbation d'un accord visant à mettre fin aux poursuites judiciaires liées au cancer

* Bayer fait face à environ 65.000 plaintes établissant un lien entre un désherbant et le cancer

* Les opposants jugent cet accord insuffisant

par Dietrich Knauth

La filiale Monsanto de Bayer,

BAYGn.DE , a exhorté lundi un juge du Missouri à approuver son projet d'accord à l'amiable de 7,25 milliards de dollars concernant les poursuites judiciaires alléguant que son herbicide Roundup provoque le cancer, affirmant qu'il n'y a pas d'autre moyen de résoudre ce litige qui pèse sur l'entreprise allemande depuis des années.

L’entreprise tente de régler la quasi-totalité des plaintes existantes et futures liées au Roundup et au cancer aux États-Unis par le biais d’un nouveau recours collectif déposé dans le Missouri en février. Le juge Timothy Boyer a entendu les arguments des partisans et des opposants à l’accord proposé lors d’une audience à Saint-Louis.

Bayer nie que le Roundup provoque le cancer, et l’avocat de Monsanto, James Bennett, a déclaré au juge que l’entreprise était prête à se défendre devant les tribunaux si l’accord était rejeté.

"C’est cet accord-là", a déclaré M. Bennett lors de l’audience de lundi. "Il n’y en a pas d’autre."

LES PARTISANS EXPOSENT LEURS ARGUMENTS

Le juge a également entendu plusieurs avocats qui se sont exprimés en faveur de l’accord, notamment des avocats spécialisés dans les recours collectifs qui ont négocié l’accord et certains qui s’y étaient initialement opposés.

Hunter Shkolnik, un avocat dont le cabinet représente 3.000 plaignants dans l’affaire Roundup, a expliqué à M. Boyer que 800 ou 900 de ces clients avaient initialement souhaité se retirer de l’accord, mais qu’ils avaient reconsidéré leur position et décidé de réintégrer l’accord après que la Cour suprême des États-Unis eut donné raison à Monsanto sur une question juridique clé en juin.

M. Shkolnik a déclaré que l’arrêt de la Cour suprême, qui a rejeté les arguments selon lesquels l’étiquette du Roundup aurait dû avertir les consommateurs des risques de cancer liés à cet herbicide, a porté un coup dur à bon nombre de ces affaires.

Les opposants ont fait valoir que l'accord ne prévoit pas de sommes suffisantes et affirment que leurs clients ne devraient pas être contraints d'accepter le cadre proposé par Bayer.

L'accord proposé prévoit des indemnités allant de 10.000 à 165.000 dollars pour les personnes ayant été exposées au Roundup et ayant développé un lymphome non hodgkinien, une forme de cancer. Le montant exact de l'indemnité dépendra de facteurs tels que la gravité du cancer de la personne, son âge au moment du diagnostic et le fait qu'elle ait été exposée au Roundup à domicile ou au travail.

T. Roe Frazer, un avocat opposé à cet accord, a fait valoir que les indemnités proposées étaient insuffisantes, soulignant que les demandeurs ne recevraient pas plus de 165.000 dollars et que rares seraient ceux qui pourraient prétendre à l’indemnité la plus élevée. M. Frazer a également déclaré que cet accord ne reflétait pas l’ampleur potentielle des futures demandes d’indemnisation, car le Roundup reste commercialisé et des études suggèrent que 80% des Américains ont été exposés au glyphosate, l’ingrédient principal du Roundup.

"Même si 7,25 milliards de dollars semblent représenter une somme considérable, ce n’est tout simplement pas suffisant", a déclaré M. Frazer. "Cela ne peut pas l’être."

LE POIDS DES LITIGES

Bayer fait face à environ 65.000 plaintes devant les tribunaux fédéraux et d’État américains, déposées par des plaignants qui affirment avoir développé un cancer après avoir utilisé le Roundup à domicile ou au travail.

Ce litige pèse sur Bayer depuis son rachat de Monsanto en 2018, coûtant des milliards de dollars à l’entreprise et faisant chuter le cours de son action. L’entreprise avait déjà dépensé environ 10 milliards de dollars en 2020 pour régler la plupart des poursuites judiciaires alors en cours concernant le Roundup, mais Bayer n’a pas réussi à obtenir l’approbation du tribunal pour un accord parallèle de 1,25 milliard de dollars qui aurait permis de régler les futures plaintes liées au Roundup.

Bayer a rejeté ces allégations et a déclaré que des décennies d’études ont démontré que le glyphosate est sans danger et ne provoque pas de cancer.

Cet accord doit être approuvé par le tribunal, mais le juge Boyer ne devrait pas rendre de décision immédiate lors de l’audience.