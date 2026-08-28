La filiale italienne de Deliveroo va augmenter les salaires de ses livreurs de 40%

La filiale italienne de la plateforme de livraison de repas Deliveroo a annoncé vendredi qu'elle augmenterait de 40 % la rémunération de ses livreurs, quelques mois après que le parquet de Milan l'a placée sous administration judiciaire pour exploitation présumée de la main-d'œuvre.

L'entreprise basée au Royaume-Uni, détenue par la société américaine DoorDash DASH.O , a été accusée par le parquet de rémunérer ses quelque 20 000 travailleurs en dessous du seuil de pauvreté, avec un salaire brut moyen compris entre 3 et 4 € (3,49 $-4,66 $) par livraison.

Deliveroo a déclaré dans un communiqué avoir présenté une série de mesures concrètes qui, “une fois vérifiées, constituent une étape importante vers la levée de l'administration judiciaire et la clôture de l'enquête pénale”.

Le parquet de Milan n'a pas réagi publiquement à l'engagement de Deliveroo, et une source directement informée du dossier a indiqué que l'entreprise n'avait pas encore demandé officiellement la levée de l'administration judiciaire.

Deliveroo a déclaré qu'elle augmenterait ses taux de rémunération minimaux de 10 à 14 € par heure et mettrait en place un certain nombre de mesures de sécurité, notamment un plafonnement des heures de travail pour les livreurs employés par l'entreprise.

Le document ayant placé Deliveroo sous contrôle judiciaire en février indiquait que de nombreux livreurs travaillaient sept jours sur sept et jusqu'à 17 heures par jour.

GLOVO ÉGALEMENT SOUS ADMINISTRATION JUDICIAIRE

La filiale locale du service de livraison espagnol Glovo, qui avait également été placée en administration judiciaire par le parquet de Milan en février, a annoncé en mai des améliorations similaires pour ses travailleurs, notamment une augmentation salariale de 40 % portant le salaire horaire à au moins 14 €.

Cette offre n'a toutefois pas satisfait les procureurs. Ceux-ci ont émis un avis défavorable à la demande de Glovo – qui doit être examinée par un juge – visant à lever l'administration judiciaire, selon un document daté du 18 août et consulté par Reuters.

Les travailleurs de Glovo continuaient d'être exploités et ne sont pas rémunérés pour au moins 30 % des heures qu'ils effectuent, ont déclaré les procureurs. Ils ont également indiqué que les livreurs devraient être embauchés en tant que salariés de l'entreprise, plutôt qu'en tant qu'indépendants.

Glovo, détenue par l'allemand Delivery Hero DHER.DE , a déclaré qu'elle présenterait au tribunal “les raisons pour lesquelles nous estimons que les mesures prises répondent de manière adéquate aux problèmes soulevés. Glovo continuera, comme elle l'a fait jusqu'à présent, à coopérer pleinement avec les autorités.” (1 dollar = 0,8590 euro)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))