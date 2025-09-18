La filiale de Continental, Aumovio, fait ses débuts à la Bourse de Francfort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La scission fait partie de la stratégie de Continental pour augmenter la rentabilité

Aumovio fait ses débuts à Francfort à 35 euros par action

L'entreprise est confrontée à des conditions de marché difficiles

Le fournisseur de pièces et de composants automobiles Aumovio AMV0n.DE , issu du fabricant allemand de pneus Continental CONG.DE , a fait son entrée à la Bourse de Francfort jeudi au prix de 35 euros (41,43 $) par action.

À la suite de cette cotation, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la société mère basée à Hanovre visant à accroître sa rentabilité, les actionnaires de Continental recevront une action Aumovio supplémentaire pour deux actions qu'ils détiennent.

Aumovio a été cotée à l'indice principal DAX pendant une journée jeudi, en même temps que Continental, et, en tant que spin-off, ne recevra pas de nouveaux capitaux de la nouvelle cotation.

Il s'agit de la première cotation de l'année sur le Prime Standard de Francfort, un segment de la bourse réservé aux entreprises qui respectent des normes de transparence plus strictes.

Avec la scission d'Aumovio et la vente prévue de sa division caoutchouc et plastique, ContiTech, Continental entend se concentrer sur son activité de pneumatiques, qui affiche une marge bénéficiaire d'environ 13 % et représente la plus grande source de revenus de l'entreprise.

DES OBJECTIFS DE VENTE REVUS À LA HAUSSE, MAIS UN PAYSAGE SOMBRE

Aumovio, qui fabrique des systèmes de freinage et de sécurité, des logiciels pour véhicules, des écrans et des composants électroniques, emploie plus de 86 000 personnes sur plus de 100 sites dans 25 pays.

Continental a déclaré à l'adresse que l'entité issue de la scission visait une augmentation à long terme de son chiffre d'affaires à plus de 24 milliards d'euros, contre 19,6 milliards d'euros l'année dernière, avec une marge d’exploitation ajustée de l'ordre de 6 à 8 %.

Elle devra cependant surmonter un paysage sombre, car les fournisseurs et les constructeurs automobiles luttent contre la faiblesse de la demande européenne, la concurrence acharnée de la Chine et les droits de douane élevés sur les importations d'automobiles aux États-Unis.

Les tensions commerciales et la géopolitique ont freiné les cotations européennes sur cette année. Toutefois, à la suite d'un regain d'intérêt , certaines entreprises, dont Swiss Marketplace Group à Zurich et le fabricant de prothèses Ottobock à Francfort, se lancent maintenant dans l'aventure.

(1 dollar = 0,8449 euro)