Malgré la spectaculaire introduction en Bourse d'Anthropic ( 17%) hier à Wall Street, les dégagements devraient se poursuivre sur le compartiment technologique aux Etats-Unis. En effet, le Nasdaq 100 est attendu en baisse de 1,8% à l'ouverture, contre un recul de 0,9% pour le S&P 500. Bien moins exposé aux valeurs technologiques, le Dow Jones devrait reculer plus modérément, de l'ordre de 0,3%.

La dynamique d'Anthropic et la prochaine IPO d'OpenAI ne suffisent pas à relâcher la pression sur le secteur des semi-conducteurs. D'ailleurs, malgré son envolée de 17% hier lors de son introduction en Bourse, le titre Anthropic est attendu en baisse d'environ 10% à Wall Street, signe du caractère hautement spéculatif d'une grande partie des investissements réalisés hier.

De plus, la victoire des démocrates dans les deux chambres en début de mois fait craindre un renforcement de la réglementation de la filière, tandis que les scandales autour de la gouvernance de Nvidia ont fait reculer le groupe de la 1re à la 3e place du classement des plus grosses capitalisations mondiales.

"Cette onde de choc touchera toute l'industrie, car les innovations portées par Nvidia ont ensuite été adoptées par ses concurrents et par l'écosystème. On pourrait voir des retards dans la livraison des innovations et une croissance plus lente pour une partie des fournisseurs asiatiques", note Abdoullah Sardi, gérant actions-associé chez Amplegest.

Dans ces circonstances, les grands fonds américains continuent de se tenir à distance des géants de la technologie, malgré leur poids considérable dans les indices boursiers, rapporte Goldman Sachs. Les gestionnaires ne tournent pas pour autant le dos à l'intelligence artificielle : ils renforcent certaines positions dans les infrastructures et les logiciels, tout en privilégiant la santé, l'industrie et la finance.

Si les analystes de Goldman Sachs restent optimistes sur les actions américaines pour 2027, ils estiment que le marché va désormais entrer dans une phase plus délicate, avec une progression du S&P 500 appelée à ralentir.

Par conséquent, la banque privilégie désormais les entreprises capables de maintenir une croissance durable de leurs bénéfices, ainsi que les sociétés de qualité et celles qui rachètent régulièrement leurs actions.

Sur le front géopolitique, peu de nouvelles émergent du Moyen-Orient, même si le commandant du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), Ahmad Vahidi, a ordonné que "toute menace, quel qu'en soit le niveau ou la nature, fasse l'objet d'une réponse immédiate et efficace, sans aucune restriction géographique".

Indifférents à ces éruptions belliqueuses sporadiques, les cours du pétrole poursuivent toutefois leur repli, avec un baril de Brent qui s'échange autour de 91,7 USD (-0,8%) et un WTI qui retombe vers 82,4 USD (-0,5%), un niveau inédit depuis la fin août.

Du côté des statistiques, les intervenants prendront connaissance à 16h de l'indice UMich de la confiance des consommateurs. Il est attendu à 51,5 en novembre, après 48 le mois précédent.

En attendant, les marchés ont appris que Citigroup aurait sous-estimé de 35 milliards de dollars ses actifs pondérés par les risques. La banque aurait mal comptabilisé certaines transactions au sein de son unité britannique de valeurs mobilières, en utilisant un modèle interne fondé sur ses propres hypothèses statistiques.

Par ailleurs, Apple chercherait à recruter un haut responsable de l'ingénierie pour diriger la conception d'un assistant d'IA proactif et agentique, selon Bloomberg, qui s'appuie sur les offres d'emploi publiées cette semaine sur le site du groupe.