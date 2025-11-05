La fermeture de la plate-forme aérienne d'UPS entraînera des retards de livraison dans l'ensemble de son réseau mondial

La fermeture de la plate-forme de fret aérien d'UPS Worldport affecte les opérations du réseau mondial de l'entreprise de livraison

L'interruption de service est due à l'accident d'avion cargo d'UPS survenu mardi à Louisville, dans le Kentucky

Les principaux clients d'UPS, tels que U.S. Postal Service, Amazon et Walmart, risquent de subir des retards

Les données de FlightAware montrent que les avions UPS se déplacent entre les hubs régionaux, en contournant Worldport

La fermeture temporaire de la plateforme de fret aérien de United Parcel Service UPS.N à Louisville, dans le Kentucky, suite à un accident d'avion meurtrier , entraînera des retards dans le réseau mondial de l'entreprise de livraison.

La plate-forme Worldport traite chaque jour des millions de colis pour environ 360 avions entrants et sortants, ce qui lui confère un rôle essentiel dans le modèle en étoile des opérations de fret aérien d'UPS.

La société a interrompu ses opérations mardi soir après l'accident d'un avion cargo UPS à l'aéroport international de Louisville, qui a fait au moins neuf morts, dont trois membres de l'équipage, selon le gouverneur.

Mercredi, UPS a annulé l'équipe de Worldport qui s'occupe des colis de Second Day Air, du milieu de la matinée au milieu de l'après-midi. L'entreprise n'a pas précisé quand elle prévoyait de reprendre ses activités normales sur le site de 5,2 millions de pieds carrés (483 096 mètres carrés), d'une superficie équivalente à 89 terrains de football américains et pouvant traiter 416 000 colis à l'heure.

Dans une alerte de service mardi, UPS a déclaré que les heures de livraison prévues pour les colis aériens et internationaux pourraient être affectées. Les alertes clients consultées par Reuters mercredi montraient des colis bloqués dans des centres régionaux d'UPS comme Ontario, en Californie, et Rockford, dans l'Illinois.

Comme de nombreux colis UPS passent par Worldport avant d'être acheminés vers d'autres destinations, il y aura inévitablement des retards et des perturbations pour les clients d'UPS, a déclaré Niall van de Wouw, responsable du fret aérien à la plateforme de tarification des transports Xeneta.

"Pour chaque jour de fermeture, le fret aérien pourrait mettre plusieurs jours à se rétablir, d'autant plus que nous nous dirigeons maintenant vers la haute saison de fin d'année", a-t-il déclaré, faisant référence à la période de pointe des vacances d'hiver pour les expéditions de fret aérien.

Il a ajouté qu'il s'attendait à un impact limité sur les services de fret aérien et les taux de fret.

Les actions d'UPS étaient en hausse de 0,2 % à 93,44 dollars dans les échanges de l'après-midi.

Les retards d'UPS auront une grande portée, car ses clients pour les services de livraison et de retour comprennent un large éventail d'entreprises et d'agences américaines.

Depuis septembre 2024, UPS est le premier fournisseur de services de fret aérien de l'U.S. Postal Service , transportant le courrier prioritaire et d'autres produits de courrier rapide.

Amazon.com AMZN.O est le plus gros client d'UPS, qui livre également des colis pour Walmart WMT.O et Target TGT.N , ainsi que pour des fabricants et des entreprises. Mercredi, le vendeur de lentilles de contact ABB Optical Group, basé en Floride, a averti ses clients sur le site de médias sociaux X que certains de ses envois pourraient être retardés en raison de l'accident d'UPS.

Par ailleurs, plus de 150 clients d'UPS, dont de grandes sociétés pharmaceutiques telles que Merck & Co MRK.N , ont également des stocks à Worldport. Les clients d'UPS mentionnés ci-dessus n'ont pas immédiatement commenté les retards potentiels.

La société de livraison peut détourner certains colis destinés à Worldport vers d'autres centres régionaux et internationaux, a déclaré Satish Jindel, fondateur de la société de conseil en transport maritime ShipMatrix.

FlightAware a montré des avions UPS volant entre les centres américains dans ce qui semble être un effort pour contourner Worldport. Des vols d'Honolulu et de Philadelphie étaient à destination de l'Ontario, tandis que des vols au départ de l'Ontario étaient destinés à Boston, Dallas-Fort Worth et Philadelphie.

Selon M. Jindel, UPS dispose à Philadelphie d'un important service international doté de capacités douanières. FlightAware a montré que des avions UPS décollaient de cet aéroport à destination de Cologne, de Paris et du Royaume-Uni.

Ces solutions de contournement ralentiront probablement les colis, a déclaré M. Jindel.

"Les installations n'ont jamais été conçues pour remplacer Louisville", a déclaré M. Jindel.