La fermeture de la plate-forme aérienne d'UPS entraînera des retards de livraison dans l'ensemble de son réseau mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Baertlein

La fermeture temporaire de la vaste plate-forme de fret aérien de United Parcel Service

UPS.N à Louisville, dans le Kentucky, à la suite d'un accident d'avion mortel , entraînera des retards dans le réseau mondial de l'entreprise de livraison.

La plate-forme Worldport traite des millions de colis pour environ 360 avions entrants et sortants chaque jour, ce qui en fait un élément crucial du modèle en étoile des opérations de fret aérien d'UPS.

La société a interrompu ses opérations mardi soir après l'accident d'un avion cargo UPS à l'aéroport international de Louisville, qui a fait au moins neuf morts, dont trois membres de l'équipage.

Mercredi, UPS a annulé l'équipe de Worldport qui s'occupe des colis aériens du deuxième jour, du milieu de la matinée au milieu de l'après-midi.

L'entreprise n'a pas précisé quand elle prévoyait de reprendre ses activités normales sur le site de 5,2 millions de pieds carrés (483 096 mètres carrés), d'une superficie équivalente à celle de 89 terrains de football américains et d'une capacité de traitement de 416 000 colis par heure.

Dans une alerte de service diffusée mardi, UPS a indiqué que les heures de livraison prévues pour les colis aériens et internationaux pourraient être affectées.

Comme de nombreux colis UPS passent par Worldport avant d'être acheminés vers d'autres destinations, il y aura inévitablement des retards et des perturbations pour les clients d'UPS, a déclaré Niall van de Wouw, responsable du fret aérien à la plateforme de tarification des transports Xeneta.

"Pour chaque jour de fermeture, le fret aérien pourrait mettre plusieurs jours à se rétablir, d'autant plus que nous nous dirigeons maintenant vers la haute saison de fin d'année", a-t-il déclaré, faisant référence à la période de pointe des vacances d'hiver pour les expéditions de fret aérien.

Il a ajouté qu'il s'attendait à un impact limité sur les services de fret aérien et les taux de fret.

Les actions d'UPS étaient en hausse d'environ 0,5 % à 93,76 dollars en début d'après-midi.

Les retards d'UPS auront une grande portée, car ses clients, tant pour les services de livraison que pour les services de retour, comprennent un large éventail d'entreprises et d'agences américaines.

Les plus gros clients de la société comprennent le service postal américain et Amazon.com AMZN.O . UPS livre également des colis pour Walmart WMT.O et Target TGT.N , des fabricants et de nombreuses petites entreprises.

En outre, plus de 150 clients d'UPS, dont de grandes sociétés pharmaceutiques telles que Merck & Co MRK.N , ont également des stocks à Worldport.

Les clients d'UPS n'ont pas immédiatement commenté les retards potentiels.