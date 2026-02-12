 Aller au contenu principal
La fermeture de l'aéroport d'El Paso montre un réel problème de coordination entre la FAA et le Pentagone
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal démocrate de la Commission du commerce du Sénat a déclaré jeudi que la brève fermeture de l'aéroport d'El Paso par l'Administration fédérale de l'aviation en raison des problèmes de sécurité posés par l'utilisation d'unsystème militaire anti-drone basé sur le laser était inacceptable.

La FAA a annoncé mardi soir qu'elle fermait l'aéroport pour 10 jours après que le Pentagone avait promis d'aller de l'avant sans avoir achevé une analyse de sécurité, avant de faire marche arrière tôt mercredi et de lever la fermeture après environ huit heures.

" Nousavons un réel problème de coordination entre le ministère de la Défense et la FAA, et nous devons le résoudre", a déclaré la sénatrice Maria Cantwell lors d'une audition.

