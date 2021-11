La fermeté du dollar pèse sur les actions latino-américaines

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à six pairs, a atteint 95,9 lundi dernier, soit un plus haut de 16 mois.

Les actions argentines, brésiliennes et chiliennes ont chuté ce mardi, le dollar américain s’étant raffermi après de fortes ventes au détail aux États-Unis. Les indices de référence Merval (Argentine), iBOVESPA (Brésil) et IGPA (Chili) ont plongé de -3,58%, -1,82% et -1,71% respectivement.

L’indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à six pairs, a atteint 95,9 lundi dernier, soit un plus haut de 16 mois, après que les données du Bureau du recensement américain ont montré que les ventes au détail américaines ont augmenté de 1,7 % en glissement mensuel en octobre 2021 et ont dépassé les prévisions du marché de 1,4 %. Il s’agit de la plus forte hausse depuis mars, renforcée par les achats des consommateurs qui se préparent pour les fêtes de fin d’année.

Dans l’espace ETF, Global X MSCI Argentina ETF (ARGT), iShares MSCI Brazil Capped ETF (ISVI) et iShares MSCI Chile ETF (ISV3) ont perdu respectivement -3,78%, -2,37% et -4,37%.

