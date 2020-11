Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Fed va restituer au Trésor les fonds réclamés par Mnuchin, dit Powell Reuters • 20/11/2020 à 23:31









WASHINGTON, 20 novembre (Reuters) - Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a déclaré vendredi qu'il restituerait au Trésor les fonds non utilisés de certains programmes d'urgence mis en place face à la crise du coronavirus, ainsi que l'a réclamé le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Ce dernier a demandé ces restitutions dans le cadre de sa décision de mettre un terme à la fin de l'année à différents programmes de crédit aux petites entreprises et aux municipalités destinés à les aider à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. La Fed a jugé cette décision du Trésor prématurée. Dans une lettre adressée à Steven Mnuchin, Jerome Powell reconnaît néanmoins que le Trésor a "seule autorité" pour décider de l'avenir de ces programmes. Il ajoute que la Fed "va prendre les dispositions avec vous pour restituer les parts non utilisées des fonds" prévus par ces programmes. (Howard Schneider version française Bertrand Boucey)

