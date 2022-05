La Fed semble prête à temporiser, observe Pictet Wealth Management

(AOF) - Thomas Costerg, économiste US chez Pictet Wealth Management, a commenté les conclusions de la réunion de la Fed. Selon lui, dans l'ensemble, les propos, moins agressifs qu'attendu, donnent le sentiment que si l'accent est actuellement mis sur l'inflation, la Fed commence à introduire plus de nuances avec un accent résiduel sur la croissance/l'emploi. Il pense en effet que les données économiques (et pas seulement les salaires/l'inflation) feront de plus en plus partie de l'équation de la Fed dans les mois à venir.

La Fed pourrait ralentir le rythme de ses hausses à +25bps dès juillet après +50bps en juin (bien que Pictet WM voit un risque que la baisse ne se produise qu'en septembre).

Mais dans l'ensemble, l'économiste pense que la Fed a encore la possibilité de suspendre le resserrement monétaire plus tard dans l'année, lorsque les enquêtes sur le climat des affaires et le marché immobilier commenceront à ralentir (ce qui est déjà le cas).

Le discours agressif de la Fed a déjà entraîné une forte hausse des taux d'intérêt qui ne manquera pas de saper la dynamique économique après l'été, en particulier dans le secteur du logement.

Pour Thomas Costerg, le risque de cette vision " rate-pause-later " est toujours que la croissance des salaires continue de s'accélérer, auquel cas la Fed pourrait continuer à augmenter ses taux à 50bp/réunion jusqu'à la fin de l'année. Le risque d'erreur de politique augmenterait alors considérablement, y compris les risques de récession.