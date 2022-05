La Fed semble avoir trouvé un équilibre instable, estime Financière Arbevel

(AOF) - Ronan Blanc, gérant analyste chez Financière Arbevel a commenté la réunion de la Fed. Selon lui, l'enjeu de la banque centrale était surtout de gagner en visibilité sur le cycle monétaire (la hausse de 50 points de base était acquise, certains s'attendant même à une hausse de 75 points de base). En minimisant le pas à 75bp et en pavant le terrain a deux hausses de 50bp lors des deux prochaines réunions (juin et juillet), la Fed donne le sentiment d'agir mais de se laisser le temps du diagnostic après 3 hausses consécutives de 0,5% (le marché priçait 50bp en septembre également).

Elle ne cède donc pas aux attentes toujours plus fortes des marchés tout en restant vigilante sur le front des prix (risque toujours élevé post invasion de l'Ukraine sans compter les confinements en Chine), souligne le gérant.

Elle considère aussi (à juste titre) que le quantitative tightening est un mécanisme qui va aussi contribuer aux resserrements des conditions de crédit, ajoute-t-il.

Il n'y a pas de fatalité à la hausse des taux et on pourrait donc très bien imaginer une période de pause après les tours de vis successifs à 50bp pour prendre le temps du diagnostic (d'ici là les statistiques économiques auront sans doute confirmé le ralentissement en cours et la moindre nécessité d'appuyer encore plus fort sur les freins monétaires).

Au total, un équilibre instable semble avoir été trouvé ce qui devrait permettre aux actifs risqués de souffler un peu, estime Ronan Blanc.