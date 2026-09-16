La Fed relève ses taux pour accélérer la baisse de l'inflation et prévoit de nouvelles mesures de resserrement

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(ajoute les propos de Warsh tenus lors de la conférence de presse)

* La Fed relève son taux directeur à une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %

* Les nouvelles projections indiquent que les responsables prévoient un taux directeur compris entre 4,00 % et 4,25 % d'ici fin 2026, et inchangé à la fin de 2027

* Warsh tiendra une conférence de presse à 14 h 30 EDT (18 h 30 GMT)

par Howard Schneider

La Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt mercredi et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt dans les mois à venir. Le nouveau président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, s’est rallié à une décision unanime qui reconnaît de fait l’incapacité de l’administration Trump, jusqu’à présent, à maîtriser l’inflation.

Alors que le président Donald Trump avait promis de faire baisser les prix sous son mandat, l’impact combiné de ses droits de douane sur les importations mondiales, d’un choc énergétique consécutif au début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran et des dépenses d’investissement liées à l’essor de l’intelligence artificielle a maintenu les pressions sur les prix suffisamment intenses pour que la Fed estime nécessaire de relever son taux d’intérêt de référence au jour le jour d’un quart de point de pourcentage, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %.

Les nouvelles projections de politique monétaire ont montré que 16 des 18 membres du comité prévoient au moins une nouvelle hausse d’un quart de point de pourcentage d’ici la fin de l’année, seuls deux d’entre eux estimant que les taux resteront stables à partir de maintenant. M. Warsh n’a apparemment, une nouvelle fois, pas soumis de projection de taux.

Il s’agit du premier revirement de politique monétaire sous la houlette du nouveau président de la Fed, qui a pris ses fonctions fin mai après avoir été choisi par Donald Trump dans l’espoir qu’il réduirait les taux.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion de la Fed qu’en ce qui concerne le relèvement des taux, "l’inflation reste élevée. La décision de politique monétaire prise aujourd’hui favorisera un retour plus rapide à l’objectif de 2 % fixé par le comité". Il a ajouté: "J’aurais du mal à qualifier les conditions financières générales de restrictives. Ce point de vue était largement partagé par le comité, c’est pourquoi nous avons réduit quelque peu notre politique accommodante".

Le dollar s’est apprécié face à l’euro après l’annonce de la Fed, tandis que les rendements des obligations d’État américaines sont restés globalement stables, après s’être déjà affaiblis en anticipation de la hausse. Après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis 19 ans, au-dessus de 5 %, le rendement de référence des obligations d’État à 10 ans

US10YT=RR s’établissait à 4,958 %, contre 4,946 % juste avant l’annonce.

Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a reculé à 5,312 % après s’être établi à 5,327 % juste avant l’annonce. Les actions étaient pour la plupart en hausse, l’indice S&P 500

.SPX progressant de 0,3 % et le Nasdaq Composite .IXIC de 0,7 %.

Les anticipations du marché concernant une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, fin octobre, ont légèrement augmenté, passant de 54 % avant la hausse à 56,5 %, selon l’outil FedWatch du CME Group.

"La décision prise aujourd’hui par la Réserve fédérale de relever ses taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage reflète sa volonté constante de lutter contre une inflation persistante. Bien que l’inflation se soit modérée par rapport à ses niveaux records, elle est restée suffisamment élevée pour inciter le Comité fédéral de l’open market à prendre des mesures supplémentaires", a déclaré Michele Raneri, responsable de la recherche et du conseil pour les États-Unis chez TransUnion à Chicago.

TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS WARSH

La nouvelle déclaration de politique monétaire et les projections économiques de la Fed montrent que la banque centrale ouvre la voie à un resserrement de la politique monétaire tout au long de l’année prochaine, le taux directeur devant atteindre une fourchette comprise entre 4,00 % et 4,25 % d’ici la fin de cette année et se maintenir à ce niveau jusqu’à la fin de 2027.

"La mesure de politique monétaire prise aujourd’hui favorisera un retour plus rapide à l’objectif de 2 % fixé par le Comité", a déclaré la banque centrale dans sa déclaration de politique monétaire à l’issue d’une réunion de deux jours.

Bien que la déclaration n’ait donné aucune indication prospective sur les prochaines décisions de politique monétaire, conformément à la préférence de Warsh, cette décision devrait dissiper les doutes selon lesquels le président de la Fed s’abstiendrait de resserrer la politique monétaire par déférence envers Trump, une question qui a persisté durant ses premiers mois au pouvoir.

Le communiqué a supprimé une référence antérieure attribuant le niveau élevé actuel de l’inflation à des "chocs d’offre", notamment dans le secteur de l’énergie, ce qui reflète les inquiétudes des décideurs politiques, dont M. Warsh, quant au fait que les pressions sur les prix étaient trop généralisées pour être rassurantes.

Warsh doit tenir une conférence de presse à partir de 14 h 30 EDT (18 h 30 GMT) pour commenter cette décision.

Cette hausse des taux a été annoncée moins de deux mois avant les élections de mi-mandat, qui détermineront si les républicains de Trump conserveront le contrôle du Congrès pendant les deux dernières années de sa présidence. Les républicains font face à une bataille difficile face à des électeurs mécontents des prix de l’essence, qui ont augmenté d’environ un tiers par rapport à l’année dernière, et des taux d’intérêt des prêts immobiliers, qui n’ont cessé de grimper cette année. Le taux moyen d’un prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans approche les 7 %.

Les nouvelles projections économiques trimestrielles des décideurs politiques ont revu à la hausse les estimations d’inflation, mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, à 3,7 % contre les 3,6 % prévus lors de la réunion de la Fed en juin. L’inflation ne devrait pas revenir à l’objectif de 2 % avant 2029, soit un an plus tard que prévu initialement.

La croissance économique a été légèrement revue à la hausse, passant de 2,2 % à 2,3 %, tandis que le taux de chômage devrait s’établir à 4,1 % en fin d’année, contre les 4,3 % prévus en juin.

La manière dont M. Warsh présentera, lors de sa conférence de presse, la logique sous-jacente à la hausse des taux et la probabilité de nouvelles mesures sera déterminante pour façonner la réaction des marchés financiers, qui ont fait grimper les rendements des obligations du Trésor américain à long terme. La hausse des taux de mercredi était largement attendue, mais les investisseurs attendront des informations supplémentaires de la part du président de la Fed sur ce qui pourrait entraîner de nouvelles hausses des coûts d’emprunt.

M. Warsh s’est engagé à ramener l’ ation à 2 % "de manière claire et à un rythme suffisant" en augmentant les taux si nécessaire.