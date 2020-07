Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Fed peut et fera encore plus-Clarida Reuters • 07/07/2020 à 22:30









7 juillet (Reuters) - Face à la recrudescence des cas de coronavirus aux Etats-Unis qui menace la reprise économique américaine, le vice-président de la Réserve fédérale Richard Clarida a assuré mardi que la banque centrale américaine n'allait pas rester inactive, même si un retour en récession n'était pas le scénario de base. "Nous avons mis en place beaucoup de mesures d'adaptation; il y a plus que nous pouvons faire, il y a plus que nous allons faire", a-t-il déclaré à CNN International. Si les signes d'un rebond économique en mai et juin sont "extrêmement bienvenus", la Fed suit de près l'évolution de l'épidémie de coronavirus car elle déterminera la trajectoire de l'économie, a ajouté Richard Clarida. Il n'y a "aucune limite" sur le nombre d'obligations que la banque centrale américaine peut acheter, a-t-il dit, ajoutant que la Fed pourrait maintenir ses mesures de soutien aux prêts aussi longtemps que nécessaire. (Ann Saphir, Blandine Hénault pour la version française)

