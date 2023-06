La Fed penche pour d'autres hausses de taux: Wall Street termine en baisse

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi après que le patron de la Fed, Jerome Powell, a averti qu'un relèvement des taux d'intérêt - toutefois plus lent -, était encore d'actualité afin de juguler l'inflation américaine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,30% à 33.951,52 points, le Nasdaq a reculé de 1,21% à 13.502,20 points et le S&P 500 a lâché 0,52% à 4.365,69 points.

Dans un discours devant une commission du Congrès des Etats-Unis, le président de la banque centrale américaine (Fed) a martelé que "les tensions inflationnistes continuaient d'être élevées". Il y a "du chemin à faire pour ramener l'inflation à 2%", la cible de la Fed, a ajouté M. Powell.

Il a surtout indiqué que "presque tous" les membres du Comité monétaire de la Fed "s'attendent à ce qu'il soit approprié de relever encore quelque peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année". M. Powell a néanmoins précisé que ces hausses se feraient à "un rythme plus modéré" qu'au cours de l'année passée.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 25 et 26 juillet.

"Le président de la Fed a envoyé un signal fort indiquant que la banque centrale penchait pour augmenter les taux afin de freiner l'inflation", a souligné Ryan Sweet, analyste d'Oxford Economics.

"Le timing n'est pas clair toutefois, aussi nous allons attendre avant d'ajuster nos prévisions", a-t-il ajouté, en notant que les signes d'essoufflement du marché de l'emploi pouvaient indiquer que l'inflation devrait sensiblement se modérer.

Andrew Johnson d'Interactive Brokers a relativisé le repli des indices, en relevant qu'après un marché haussier pendant plusieurs semaines, "il n'était pas anormal ni malsain qu'on assiste à des prises de profits".

"Il est aussi important de remettre cette baisse en perspective: même au plus bas de la séance, le marché n'a rendu que ce qu'il avait pris après la réunion de la Fed", où les investisseurs avaient réagi positivement, satisfaits de la pause dans la hausse des taux, a-t-il signalé.

Pour Shaun Osborne de Scotiabank, M. Powell "semble suggérer que la Fed n'est pas nécessairement prête à relever rapidement les taux".

"Or plus de temps cela prend, moins cela a des chances de se passer, car d'ici là on verra peut-être davantage les effets sur l'économie des tours de vis passés", a-t-il expliqué.

La réaction du marché obligataire allait dans ce sens, doutant de plusieurs hausses de taux à venir. Les rendements obligataires, qui s'étaient tendus dans un premier temps, immédiatement après les propos de M. Powell, se sont stabilisés par la suite. Vers 20H20 GMT, ceux sur les bons à dix ans restaient à 3,72% comme la veille.

Du côté des valeurs, le Nasdaq, où se concentrent les valeurs technologiques plus sensibles à la hausse des taux qui freine les investissements nécessaires à leur croissance, a mené la baisse.

Le titre d'Amazon a cédé 0,76%, alors que l'autorité américaine de protection des consommateurs attaque le géant de la distribution en ligne. La FTC lui reproche d'avoir poussé "des millions de clients" à renouveler leur abonnement à son service Prime presque à leur insu.

L'action Tesla, qui a pris plus de 50% sur un mois, a perdu 5,46% à 259 dollars après une dégradation de la part d'analystes de Barclays. Le constructeur de véhicules électriques Rivian a lui perdu 6,88% et Lucid 4,27%.

Les grands noms de la tech comme Alphabet (-2,09%) et Microsoft (-1,33%) ont piqué du nez, sans parler d'Intel dans le secteur des microprocesseurs qui a chuté de 6%.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase en revanche a gagné 1,77%, dans le sillage d'un bond du bitcoin. La cryptomonnaie vedette gagnait 6,77% à 30.080 dollars vers 20H50 GMT, se hissant au-dessus de la barre des 30.000 dollars pour la première fois depuis deux mois.

