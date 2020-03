Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Fed offre un nouvel accès au dollar aux banques centrales étrangères Reuters • 31/03/2020 à 14:59









WASHINGTON, 31 mars (Reuters) - La Réserve fédérale a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle facilité d'accès à des liquidités en dollars dédiée aux banques centrales étrangères, qui permettra à celles-ci d'échanger leurs avoirs en bons du Trésor américain contre des prêts de dollars au jour le jour. Ce nouveau programme, qui vise à prévenir des tensions sur l'accès au dollar pendant la crise liée à la pandémie de coronavirus, s'ajoute aux lignes de swaps déjà mises en place entre la Fed et plusieurs banques centrales. Cette nouvelle facilité, explique la Fed dans un communiqué, "devrait contribuer à assurer un fonctionnement fluide du marché des bons du Trésor américain en assurant une source temporaire alternative de dollars américains autre que la vente de titres sur le marché". Le nouveau programme fonctionnera à partir du 6 avril et pour au moins six mois. (Howard Schneider, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

