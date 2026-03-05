 Aller au contenu principal
La Fed met fin aux mesures d'exécution imposées à Wells Fargo à la suite du scandale des faux comptes
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Réserve fédérale américaine a annoncé jeudi qu'elle avait mis fin à la mesure d'exécution qu'elle avait imposée à Wells Fargo à la suite du scandale généralisé des faux comptes, estimant que la banque avait suffisamment remanié ses opérations. La banque centrale a déclaré qu'elle levait l'action après près d'une décennie de travaux d'assainissement par la banque. L'action de 2018 comprenait un plafond d'actifs sans précédent sur la croissance de la banque, qui a été levé en 2025.

