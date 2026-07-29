La Fed maintient ses taux inchangés ; trois membres du comité de politique monétaire se sont prononcés en faveur d'une hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les propos tenus par Warsh lors de sa conférence de presse, ainsi que les commentaires d'un analyste)

* La banque centrale américaine maintient son taux directeur dans une fourchette de 3,50% à 3,75%

* Trois présidents de banques de la Fed souhaitaient une hausse d'un quart de point de pourcentage

* Les marchés tablaient sur une probabilité d'environ un tiers qu'une hausse des taux soit décidée

par Ann Saphir et Michael S. Derby

La Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés mercredi, un choix qui pourrait raviver les interrogations quant à la manière dont le président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, tiendra son engagement de ramener l’inflation à l’objectif de 2%.

La décision, largement attendue, de maintenir le taux directeur dans une fourchette de 3,50% à 3,75% a suscité des dissidences de la part de trois des douze membres du Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de la politique monétaire, qui “préféraient” une hausse d’un quart de point de pourcentage lors de cette réunion. Ces trois mêmes membres, les présidents des banques régionales de la Fed de Cleveland, Dallas et Minneapolis, avaient également exprimé leur désaccord lors de la dernière réunion de Jerome Powell en tant que président de la banque centrale, fin avril, se prononçant cette fois-ci en faveur de la suppression de la promesse implicite d’une baisse des taux.

Warsh, qui a pris la tête de la Fed en mai, a déclaré qu’il n’avait “aucune tolérance” pour une inflation qui dépasse l’objectif de la banque centrale depuis plus de cinq ans et qui, jusqu’au mois dernier, s’accélérait alors que la guerre au Moyen-Orient faisait grimper les prix mondiaux des carburants et des denrées alimentaires, et que les investissements dans les centres de données ainsi que d’autres dépenses liées à l’intelligence artificielle stimulaient la demande.

“L’inflation reste élevée par rapport à l’objectif de 2% fixé par le Comité”, a déclaré la Fed dans un bref communiqué publié à l’issue de sa dernière réunion de deux jours. Elle a repris mot pour mot l’ensemble de l’évaluation de la situation économique figurant dans le communiqué du 17 juin.

La Fed a indiqué que l’activité économique “progressait à un rythme soutenu”, soulignant, comme elle l’avait fait en juin, que les créations d’emplois “ont suivi le rythme de la croissance de la population active, et que le taux de chômage a peu évolué”. Lors d’une conférence de presse qui a suivi l’annonce du FOMC, Warsh a déclaré: “Nous avons entamé un nouveau chapitre et nous comprenons que plus de cinq années d’inflation supérieure à l’objectif ne peuvent être corrigées en neuf semaines, ni par un seul mois de baisses modérées des prix. La Fed ne faiblira pas” dans sa volonté de ramener l’inflation à l’objectif de 2%. Bien qu’il ait refusé de préciser la suite de la politique monétaire, Warsh a déclaré: “Je tiens bien sûr à souligner que les décisions de ce comité revêtent une grande importance et que, lorsque cela sera nécessaire et approprié, nous n’hésiterons pas à agir.”

Les actions américaines ont réduit leurs pertes après la publication du communiqué, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont vu leurs gains s’amenuiser. Le dollar s’est déprécié face à un panier de devises.

“À ce stade, je pense qu’il faut s’attendre à ce que le FOMC relève ses taux de 25 points de base en septembre, à moins que les données du marché du travail ne s’effondrent ou que l’inflation sous-jacente ne s’approche de 2% en rythme annualisé, ce à quoi je ne m’attends pas dans les chiffres de juillet ou d’août précédant la réunion du FOMC de septembre”, a déclaré Omair Sharif, fondateur et président du cabinet de prévisions Inflation Insights. Le nombre de responsables ayant voté en faveur d’un resserrement de la politique monétaire suggère un changement de position de la Fed, même si certains analystes estiment que la banque centrale peut encore s’abstenir de relever ses taux. “Le nombre élevé de voix dissidentes souligne que les décideurs politiques adoptent une position de plus en plus restrictive”, a déclaré Kathy Bostjancic, économiste en chef chez Nationwide, dans une note. Elle estime néanmoins que “la Fed peut et doit maintenir ses taux inchangés cette année, car une hausse des taux d’intérêt ne résoudra pas le choc d’approvisionnement énergétique en provenance du Moyen-Orient ni ne ralentira les dépenses d’investissement dans l’IA qui font grimper les prix”.

En maintenant le taux directeur dans la fourchette où il se situe depuis décembre, les responsables de la Fed souscrivent à l’idée que les coûts d’emprunt actuels créent suffisamment de frictions dans l’économie pour réduire toute inflation qui, contrairement à l’effet des droits de douane sur les prix des biens, n’est pas censée s’estomper d’elle-même.

Warsh s’est peu exprimé sur la nature des risques et n’a rien dit sur les perspectives du taux directeur, bien qu’il ait laissé entendre que la hausse de la productivité, favorisée par l’IA, permettrait à l’économie de croître plus rapidement sans pour autant faire grimper l’inflation.

Avant la réunion de cette semaine, les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ un tiers pour une hausse des taux et, en l’absence d’une telle décision lors de la réunion de cette semaine, sur une probabilité de près de 100% d’une hausse en septembre. D’ici là, les responsables de la Fed disposeront de deux nouvelles données mensuelles sur l’inflation et le marché de l’emploi, ce qui leur permettra de mieux déterminer si le ralentissement des pressions sur les prix observé le mois dernier s’est poursuivi.