La Fed laisse sa politique monétaire inchangée

En parallèle de cette décision, la Banque centrale a indiqué qu'elle allait surveiller les implications sur l'économie américaine des développements à l'international et de la faible inflation.

(AOF) - La Réserve fédérale américaine a laissé sa politique monétaire inchangée hier soir, comme attendu par le consensus. L'objectif de taux des fonds fédéraux (fed funds) reste ainsi fixé entre 1,5% et 1,75%. « La décision a été votée à l'unanimité, pour la première fois depuis la réunion des 30 avril et 1er mai », souligne John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

