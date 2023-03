"La Fed est encore plus dépendante des données que d'habitude", selon Lombard Odier

(AOF) - Selon Lombard Odier, la Fed ne combat plus uniquement l'inflation, mais aussi la menace d'une éventuelle contagion financière suite à la faillite de deux petites banques américaines. Le gestionnaire d'actifs considère que, dans un contexte particulièrement incertain, la banque centrale américaine dépend étroitement de l'évolution des données, alors que les rapports sur l'emploi, la consommation et l'inflation restent volatils. Un an après le début du relèvement des taux d'intérêt par la Fed, l'impact de la hausse des coûts d'emprunt continue à s'infiltrer dans l'économie américaine.

"Nous privilégions un positionnement de portefeuille équilibré et surveillons attentivement l'évolution des données économiques américaines et le système bancaire", prévient Lombard Odier.

Qui poursuit : "La Fed est encore plus dépendante des données que d'habitude et elle aura beaucoup de nouveaux éléments à prendre en compte d'ici là, notamment les développements dans le secteur bancaire, l'inflation de base, la production industrielle, les prix à la production et les ventes au détail. Dans les mois à venir, le resserrement monétaire continuera d'impacter l'économie. Cependant, si les taux augmentent pour contrer une vigueur inattendue de l'économie, l'impact sur la croissance pourrait être plus important. Nous nous attendons à ce que le taux de chômage continue d'augmenter, avec des épisodes récessifs vers la fin de 2023, voire début 2024".

Pour le gestionnaire d'actifs, l'évolution des données économiques et la confiance dans la capacité de la Fed à gérer le ralentissement de l'économie américaine continueront à influencer la direction des marchés.