La Fed est attendue sur la hausse des taux, rappelle Auris Gestion

(AOF) - La Fed prendra le relais cette semaine et sera également attendue sur la hausse des taux dans un contexte économique totalement différent avec une dynamique de croissance beaucoup plus forte, rappelle Auris Gestion. Les données d'inflation américaines publiées la semaine dernière ont permis de calmer un peu la hausse notamment grâce à un chiffre " core " légèrement en baisse et sous les attentes, souligne le gérant. Mais les taux américains ne pourront pas rester indéfiniment déconnectés de la croissance américaine, à moins que la Fed augmente sensiblement ses achats d'actifs, prévient-il.