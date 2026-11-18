La Réserve fédérale américaine anticipe de nouvelles hausses de taux d'intérêt pour ramener l'inflation vers son objectif de 2%, selon le compte rendu de sa réunion d'octobre publié mercredi. Malgré un maintien des taux dans une fourchette de 3,75% à 4%, adopté par dix voix contre deux, la quasi-totalité des responsables monétaires juge qu'un resserrement supplémentaire sera probablement nécessaire. Lisa Cook et Beth Hammack avaient plaidé pour une hausse immédiate de 25 points de base. Les discussions révèlent une inquiétude croissante face à la persistance des tensions inflationnistes, alimentées notamment par la guerre en Iran, les droits de douane américains et les investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

L'IA apparaît désormais comme une source majeure de risques économiques et financiers pour la Fed. Les responsables monétaires redoutent que la construction de centres de données et l'expansion des capacités de calcul accentuent les pressions sur les prix, tandis que l'endettement du secteur progresse rapidement. Le compte rendu souligne notamment le recours à des structures de financement complexes, à des engagements de location hors bilan et à des mécanismes de financement circulaire entre entreprises. La concentration des expositions sur un nombre limité d'acteurs pourrait amplifier les pertes si les investissements se révélaient moins rentables que prévu. Parallèlement, les dernières statistiques confirment la résistance de l'inflation, avec une hausse mensuelle des prix de 0,4% en octobre et de 0,3% hors alimentation et énergie, soit 0,1 point au-dessus des attentes dans les deux cas. La Fed continue néanmoins d'anticiper une désinflation plus marquée à partir de 2027.

La perspective d'un nouveau relèvement des taux en décembre se renforce, même si son ampleur fait débat. Christopher Waller, gouverneur de la Fed, préconise d'envisager une hausse de 50 points de base afin de surprendre les marchés, tandis qu'Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis, anticipe jusqu'à un point de pourcentage de resserrement supplémentaire d'ici au printemps 2027. Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, a également mis en garde contre les risques pour la crédibilité de l'institution en cas de réaction insuffisante. Selon l'outil FedWatch du CME Group, les investisseurs anticipent une hausse de 25 points de base lors de la réunion des 8 et 9 décembre, suivie potentiellement de deux nouveaux relèvements en 2027. La Fed devra ainsi déterminer si les tensions actuelles sont temporaires ou suffisamment persistantes pour justifier une accélération de son resserrement monétaire.