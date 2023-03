" La Fed doit monter ses taux ", selon Allianz Global Investors

(AOF) - En amont de la décision de politique monétaire de la Fed (21 et 22 mars), Franck Dixmier, Directeur mondial des gestions obligataires pour Allianz Global Investors, prévoit une hausse de 25 points de base alors que la Fed ne peut se satisfaire d'une inflation sous-jacente toujours élevée. Le gestionnaire d'actifs met par ailleurs en évidence le fait que la crise des banques régionales crée une forte incertitude sur l'amplitude des hausses à venir.

" Les anticipations de baisse de taux des investisseurs sont une source de fragilité pour les marchés obligataires. Toute nouvelle correction engendrerait de la volatilité ", fait remarquer Franck Dixmier.

Et le Directeur mondial des gestions obligataires, Allianz Global Investors de conclure : " Nous estimons toutefois que la Fed devrait poursuivre le resserrement de sa politique monétaire. Elle ne peut en effet baisser les bras face au niveau de l'inflation sous-jacente, avec un Core CPI à 5,5% sur un an en février, dans un contexte de résilience de l'économie américaine et d'une demande toujours élevée. Nous attendons donc une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) ".