La Fed devrait préciser sa politique d'achats d'actifs l'an prochain, estime Pimco

En ce qui concerne l'horizon 2021, l'experte pense que la Fed devra éventuellement fournir des indications plus détaillées sur sa politique d'achats d'actifs.

(AOF) - "L'économie américaine étant actuellement dans une mauvaise passe et loin du niveau de plein emploi et d'une inflation à 2 %, la Fed a profité de sa réunion de décembre pour signaler que les accommodements en matière de politique monétaire resteront en place jusqu'à nouvel ordre", commente Allison Boxer, économiste chez Pimco, suite à la dernière réunion (FOMC) de la Fed.

