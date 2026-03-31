 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Fed de New York nomme Jane Fraser, directrice générale de Citi, au Conseil consultatif fédéral
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque fédérale de réserve de New York a annoncé mardi qu'elle avait nommé Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , au Conseil consultatif du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale.

La nomination est pour un mandat d'un an qui a commencé en janvier 2026.

Le Conseil consultatif fédéral est composé d'un représentant du secteur bancaire de chacun des 12 districts de la Réserve fédérale et conseille le Conseil sur les questions économiques et bancaires.

Le groupe se réunit généralement quatre fois par an à Washington, D.C. Les membres ont généralement trois mandats d'un an.

En 2021, Mme Fraser est devenue la première femme à diriger une grande banque américaine.

Banques centrales
FED

Valeurs associées

CITIGROUP
110,480 USD NYSE +2,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank