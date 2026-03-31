La Fed de New York nomme Jane Fraser, directrice générale de Citi, au Conseil consultatif fédéral

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque fédérale de réserve de New York a annoncé mardi qu'elle avait nommé Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , au Conseil consultatif du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale.

La nomination est pour un mandat d'un an qui a commencé en janvier 2026.

Le Conseil consultatif fédéral est composé d'un représentant du secteur bancaire de chacun des 12 districts de la Réserve fédérale et conseille le Conseil sur les questions économiques et bancaires.

Le groupe se réunit généralement quatre fois par an à Washington, D.C. Les membres ont généralement trois mandats d'un an.

En 2021, Mme Fraser est devenue la première femme à diriger une grande banque américaine.