La Fed continue son travail de sape des Bourses et met les taux longs sous tension

(AOF) - Les marchés actions européens ont nettement reculé, affaiblis par une Fed plus déterminée que jamais à juguler l'inflation. L'indice CAC 40 a clôturé en retrait de 1,87% à 5 918,50 points et l'EuroStoxx50 a perdu 1,79% à 3 429,31 points. Wall Street, qui a déjà fortement baissé mercredi, résistait un peu mieux. Le Dow Jones recule de 0,36% vers 17h30.

Si la Fed a, sans surprise, relevé hier soir son principal taux de base de 75 points de base pour porter la fourchette à 3%-3,25%, les investisseurs ont été négativement surpris par le caractère agressif des nouvelles projections (dot plots) pour les taux des Fed Funds. Celles-ci impliquent 125 points de base de hausse d'ici la fin de l'année et un autre resserrement de 25 points en 2023, pour porter les Fed Funds à 4,625%.

" L'essentiel de la réunion du comité de décision de politique monétaire est clair : la Fed veut affaiblir la demande de travail afin de diminuer les risques d'inflation salariale. Cela implique qu'une récession ou des conditions similaires à une récession sont nécessaires et la Fed agira pour créer ces conditions ", analyse la banque japonaise MUFG.

" Les risques de récession mondiale ont tout lieu de monter en flèche, comme ils ont déjà commencé à le faire ces derniers jours " ajoute l'économiste, Véronique Riches-Flores.

Avant de prévenir : " La probabilité d'une nouvelle jambe de baisse sur les marchés financiers, actions, crédit corporate et souverains ainsi que cryptomonnaies semble particulièrement élevée à quelques jours du début des publications de résultats et dans un contexte géopolitique toujours plus tendu ".

Cette Fed plus agressive s'est traduite par une nouvelle hausse des taux longs. Le 10 ans américains gagne ainsi 16 points de base à 3,69%, entraînant dans son sillage son équivalent allemand : +9 points à 1,98%.

Comme on pouvait s'y attendre, les valeurs de croissance, et au premier chef les valeurs technologiques, ont le plus souffert des tensions sur le marché des taux. Au sein de l'indice CAC 40, STMicroelectronics et Teleperformance ont perdu plus de 4%.

A contrario, les valeurs bancaires en ont profité, permettant de limiter le recul de la Bourse parisienne.