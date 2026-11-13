information fournie par Boursorama avec AFP • 13/11/2026 à 08:15

La Fed confirme qu'elle votera sept fois sur ses taux directeurs en 2027, contre huit auparavant

( AFP / JIM WATSON )

La banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) a confirmé jeudi qu'elle allait voter sept fois sur ses taux directeurs l'an prochain, contre huit fois par an auparavant, conformément à la volonté de son nouveau président Kevin Warsh.

Le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) se réunira toujours à huit reprises chaque année, pendant deux jours. Néanmoins, l'annonce rituelle d'une décision sur ses taux d'intérêt n'aura pas lieu à l'issue de la réunion d'octobre 2027.

"Cette réunion sera consacrée à des discussions sur la stratégie de politique monétaire au sens large", a précisé l'institution dans un communiqué.

M. Warsh, qui a pris les rênes de la Fed au printemps, nommé par Donald Trump, avait annoncé ce changement fin octobre, lors de la conférence de presse qui avait suivi la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale.

En 2028, avait-il précisé, deux réunions sur huit seront dédiées à la stratégie, et donc non suivies d'un vote sur les taux.

Avant sa prise de fonction, M. Warsh avait expliqué qu'il trouvait les décisions inutilement fréquentes et la communication trop abondante.

La Fed, dont les taux d'intérêt guident les coûts d'emprunt et influencent largement l'économie mondiale, pourra toujours modifier les taux entre deux réunions en cas d'urgence.