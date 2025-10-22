La Fed américaine propose un plan prévoyant des augmentations de capital beaucoup moins importantes pour les grandes banques, selon Bloomberg News

La Réserve fédérale a montré à d'autres régulateurs américains les grandes lignes d'un plan révisé qui assouplirait considérablement une proposition de capital bancaire de l'ère Biden pour les plus grands prêteurs de Wall Street, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

