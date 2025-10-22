La Fed américaine propose un plan prévoyant des augmentations de capital beaucoup moins importantes pour les grandes banques, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Réserve fédérale a montré à d'autres régulateurs américains les grandes lignes d'un plan révisé qui assouplirait considérablement une proposition de capital bancaire de l'ère Biden pour les plus grands prêteurs de Wall Street, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.
