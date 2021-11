La Fed a fait ses premiers pas sur la voie de la politique du faucon, observe Newton IM

(AOF) - La Réserve fédérale a annoncé mercredi le secret le moins bien gardé de l'histoire, à savoir que la réduction progressive de son programme d'assouplissement quantitatif commencera ce mois-ci par une diminution des achats de 15 milliards de dollars, commente Jon Day, gérant obligataire chez Newton Investment Management, boutique de BNY Mellon Investment Management. La Fed prévoit une réduction de 15 milliards de dollars supplémentaires chaque mois suivant, pour mettre fin au programme en juin de l'année prochaine.

Toutefois, la Fed s'est donné une certaine flexibilité en indiquant que le rythme de réduction pourrait augmenter ou diminuer en fonction des chiffres, c'est-à-dire en fonction du caractère transitoire de l'inflation. La Fed a fait ses premiers pas sur la voie de la politique du faucon, mais elle reste loin derrière ses homologues canadiens, anglais et néo-zélandais, souligne le gérant.

Les chiffres actuels aux États-Unis se redressent, l'indice de l'Institute of Supply Management (ISM) ayant atteint hier un niveau record, et les prévisions d'inflation à dix ans aux États-Unis restent supérieures à 2,5 %. Le risque demeure que la Fed doive agir plus rapidement que prévu. Dans ce cas, le dollar serait le principal bénéficiaire, prévient l'expert.