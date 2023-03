" La Fed a choisi la voie diplomatique, au juste milieu à 25 points de base ", selon M&G Investments

(AOF) - Eva Sun-Wai, Fund manager dans l'équipe M&G Public Fixed Income estime que le relèvement par la Fed de ses taux de 25 points de base à 5 % n'est pas surprenant, car les marchés ont passé la majeure partie de février à s’adapter à une Fed hawkish en raison de données robustes et d'une inflation persistante. Et d'ajouter : " Les marchés ont passé les deux dernières semaines à prévoir une pause, voire une baisse des taux, sous la menace d'une crise des liquidités bancaires et d'un resserrement des conditions de prêt."

Et de poursuivre : "La Fed a donc choisi la voie diplomatique, au juste milieu, à 25 points de base. Si elle était descendue à 0 points de base, les marchés auraient reçu le signal que la stabilité financière ne se résumait pas au discours anti-inflation tenu depuis près d'un an, et qu'il existerait d'autres préoccupations sous-jacentes dans le secteur bancaire. La hausse leur a permis de reconnaitre que le resserrement de la politique monétaire se répercute dans l'économie, sans avoir encore atteint la cible d'inflation."