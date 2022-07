La FDJ prête à acquérir la société Aleda

(AOF) - La FDJ (- 0,51% à 31,35 euros sur Euronext) est entrée en négociations exclusives avec Aleda, en vue de l'acquisition de ce spécialiste des solutions d'encaissement et de paiement en point de vente. Aleda est présent dans plus de 2 500 points de vente en France, à travers des solutions d'encaissement adaptées aux buralistes et diffuseurs de presse, des portails sécurisés de services dématérialisés et de transfert d'argent à destination du grand public, et des services innovants de gestion et de paiement à destination des commerçants.

La société Aleda (47,82 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021), créée en 2005, compte près de 100 collaborateurs en France, répartis sur les sites de Limoges, Challans et Montpellier.

Avec cette offre complémentaire de celle de FDJ Services, société chargée de la fourniture de services de paiement et services connexes créée en décembre 2020, la FDJ a l'ambition de proposer aux commerçants des services d'aide à la gestion et au développement de leurs points de vente.

Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement de l'activité Paiement et Services de la Française des Jeux. En 2021, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), adossée à la Banque de France, avait agréé l'activité Paiement et Services de la FDJ comme établissement de paiement, lui permettant de développer une activité d'encaissement pour le compte de tiers au-delà de la DGFiP.

Sur l'exercice 2021, cette entité a assuré deux millions de transactions effectuées dans le cadre du service de paiement en point de vente des factures des trésoreries publiques (impôts, amendes, factures de services publics, etc.), disponible chez 12 000 de ses détaillants.

La finalisation du rachat d'Aleda par la Française des Jeux est soumise à des conditions suspensives usuelles, notamment l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Deuxième loterie européenne, créé en 1933 et 4ème mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France sous les marques Loto, Cash, Euromillions, Parions Sport… avec 50 % de parts de marché en France ;

- Chiffre d’affaires de 2,3 Mds€ réalisé à 76 % dans la loterie, 21 % dans les paris sportifs et dans la diversification portée par les Acceleration business units ;

- Modèle d’affaires « Raison d’être » fondé sur 4 piliers –l’offre de jeux, le modèle sociétal, l’ancrage territorial et la durabilité : bénéficiant d’un cadre régulé, d’un monopole sur la loterie assuré pour 25 ans et d’un réseau de 30 000 points de vente assurant une croissance régulière des ventes / visant la place d’acteur international de référence dans les jeux et services ;

- Capital détenu à 20,46 % par l’Etat français (27,42% des droits de vote), la mutuelle des anciens combattants (14,78 % et 19,31 %), Stéphanie Pallez présidente directrice générale du conseil d’administration de 13 membres ;

- Situation financière solide avec 829 M€ de capitaux propres, un excédent net de 916 M€ de trésorerie et un autofinancement libre de 495 M€.

Enjeux

- Plan stratégique 2020-2025 : en 3 points : dynamique de la loterie, progression des paris sportifs et leviers de croissance (exportation de l’expertise, nouveaux services en points de vente), aux objectifs rehaussés : hausse annuelle de 4 à 5 % du chiffre d’affaires avec un doublement à 20 % des mises digitales, taux de marge opérationnelle de + 25 % et taux de distribution entre 80 et 90 % à partir de 2022 ;

- Stratégie d’innovation : démultipliée à partir de l’infrastructure technologique détenue en propre, d’où une optimisation des coûts, une meilleure connaissance, segmentation et fidélisation des clients, une montée en puissance de l’offre numérique et l’accélération des services B2B / partenariats avec des fonds de capital-risque dans les start-up, lancement de 2 fonds d’investissements propres, Aria et V13Invest et, en interne, un Lab inno ;

- Stratégie environnementale : réduction des émissions de CO2 de 20 % entre 2017 et 2025 / neutralité carbone en 2019 par financement de projets de compensation carbone ;

- Elargissement de l’offre e-sport avec des rumeurs d’un lancement prochain de poker en ligne ;

- Accélération des activités de distribution –factures des trésoreries publiques, offre BéB en Amérique du nord, services aux opérateurs de paris sportifs et de loterie.

Défis

- Incertitudes sur le maintien de la participation dans le chinois BZCP : objectifs 2022, confirmés après un début d’année vigoureux, d’un chiffre d’affaires en hausse de près de 5 % et d’un taux de marge de 23,5 % au moins ;

- Dividende de 1,24 € au titre de 2021 et programme de rachat d’actions.

Sortie de crise pour la croisière

La reprise est tangible en Europe. MSC Croisières, la première compagnie européenne, a repris l'exploitation de la totalité de sa flotte en juin, soit 19 paquebots- dont 14 en Méditerranée. De même, le groupe Costa, filiale du géant américain de la croisière Carnival, devrait exploiter l'intégralité de ses paquebots (au nombre de 24) d'ici la fin de l'année. En revanche la Chine, reste à l'écart du mouvement général, du fait de sa politique sanitaire extrêmement restrictive. L'association internationale des compagnies de croisières (CLIA) prévoit que le secteur devrait retrouver son trafic record de 2019, soit un total de 32 millions de croisiéristes, d'ici la fin de 2023.