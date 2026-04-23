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La FDA refuse le médicament de Grace contre les accidents vasculaires cérébraux en raison de problèmes de fabrication et d'emballage
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 19:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 4)

Grace Therapeutics GRCE.O a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver son médicament pour un type rare d'accident vasculaire cérébral, citant des lacunes dans la chimie, la fabrication et les contrôles, ainsi que dans les données non cliniques.

Dans sa lettre de réponse complète, la FDA a fait référence à des problèmes spécifiques dans les sections de chimie, de fabrication et de contrôle (CMC) et les sections non cliniques de la demande de la société. Grace a déclaré qu'elle pouvait y remédier dans une nouvelle soumission.

Ces points concernent les données sur les substances lixiviables pour l'emballage du produit, les évaluations non cliniques des risques toxicologiques du produit et les lacunes dans la fabrication du produit au sein de l'organisation de fabrication sous contrat, a déclaré l'entreprise.

Les substances lixiviables sont des composés chimiques qui migrent de l'emballage, de l'équipement de fabrication ou des systèmes d'administration vers un médicament.

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