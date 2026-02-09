La FDA refuse d'approuver le médicament de Regenxbio contre les maladies rares

Regenxbio RGNX.O a déclaré lundi que la Food and Drug Administration américaine avait refusé d'approuver son médicament contre le syndrome de Hunter.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de travailler avec l'agence pour soumettre à nouveau sa demande de mise sur le marché.

Regenxbio cherchait à faire approuver le RGX-121 pour le traitement de la mucopolysaccharidose II, une maladie neurodégénérative très rare également connue sous le nom de syndrome de Hunter.