 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA refuse d'approuver le médicament de Regenxbio contre les maladies rares
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 22:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-3)

Regenxbio RGNX.O a déclaré lundi que la Food and Drug Administration américaine avait refusé d'approuver son médicament contre le syndrome de Hunter.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de travailler avec l'agence pour soumettre à nouveau sa demande de mise sur le marché.

Regenxbio cherchait à faire approuver le RGX-121 pour le traitement de la mucopolysaccharidose II, une maladie neurodégénérative très rare également connue sous le nom de syndrome de Hunter.

Valeurs associées

REGENXBIO
10,3100 USD NASDAQ -0,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank