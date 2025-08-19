La FDA refuse d'approuver le médicament de PTC Therapeutics pour traiter une maladie génétique rare

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

La Food and Drug Administration (FDA) a refusé d'approuver le médicament de PTC Therapeutics PTCT.O pour traiter une maladie génétique rare avec des options thérapeutiques limitées, a déclaré la société mardi.

La FDA, dans sa "Complete Response Letter", a déclaré que les données ne fournissaient pas de preuves substantielles de l'efficacité du médicament, vatiquinone, et qu'une étude distincte était nécessaire avant de soumettre à nouveau la demande d'homologation.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de rencontrer la FDA pour discuter des mesures à prendre.

Le médicament était testé pour traiter l'ataxie de Friedreich, une maladie héréditaire rare qui affecte le système nerveux et les muscles, entraînant souvent des difficultés à marcher, des problèmes d'élocution et des complications cardiaques.

Cette maladie se manifeste généralement pendant l'enfance ou l'adolescence et les patients perdent la capacité de marcher environ 10 à 15 ans après l'apparition de la maladie.