La FDA refuse d'approuver le médicament de PTC Therapeutics pour traiter une maladie génétique rare
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

La Food and Drug Administration (FDA) a refusé d'approuver le médicament de PTC Therapeutics PTCT.O pour traiter une maladie génétique rare avec des options thérapeutiques limitées, a déclaré la société mardi.

La FDA, dans sa "Complete Response Letter", a déclaré que les données ne fournissaient pas de preuves substantielles de l'efficacité du médicament, vatiquinone, et qu'une étude distincte était nécessaire avant de soumettre à nouveau la demande d'homologation.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de rencontrer la FDA pour discuter des mesures à prendre.

Le médicament était testé pour traiter l'ataxie de Friedreich, une maladie héréditaire rare qui affecte le système nerveux et les muscles, entraînant souvent des difficultés à marcher, des problèmes d'élocution et des complications cardiaques.

Cette maladie se manifeste généralement pendant l'enfance ou l'adolescence et les patients perdent la capacité de marcher environ 10 à 15 ans après l'apparition de la maladie.

