La FDA refuse d'approuver le médicament de PTC Therapeutics contre les troubles génétiques rares

La Food and Drug Administration (FDA) a refusé d'approuver le médicament de PTC Therapeutics PTCT.O pour traiter un trouble génétique rare avec des options de traitement limitées, a déclaré la société mardi, faisant chuter ses actions de plus de 5 % dans les échanges avant bourse.

La FDA, dans sa "Complete Response Letter", a déclaré que les données ne fournissaient pas de preuves substantielles de l'efficacité du médicament, la vatiquinone, pour traiter l'ataxie de Friedreich et qu'une étude distincte était nécessaire avant de soumettre à nouveau la demande d'homologation.

"Nous sommes évidemment déçus par la décision de la FDA de ne pas approuver la vatiquinone", a déclaré le directeur général Matthew Klein, ajoutant que les données disponibles à ce jour démontrent que le médicament pourrait être sûr et efficace pour les enfants et les adultes atteints de cette maladie.

L'entreprise a indiqué qu'elle prévoyait de rencontrer la FDA pour discuter des mesures à prendre.

L'ataxie de Friedreich est une maladie héréditaire rare qui affecte le système nerveux et les muscles, entraînant souvent des difficultés à marcher, des problèmes d'élocution et des complications cardiaques.

La maladie se manifeste généralement pendant l'enfance ou l'adolescence et les patients perdent la capacité de marcher environ 10 à 15 ans après l'apparition de la maladie.

La demande de l'entreprise était basée sur les données d'un essai de phase avancée et de deux études à long terme qui ont montré que la vatiquinone ralentissait la progression de la maladie jusqu'à 50 % sur trois ans chez les enfants et les adultes atteints d'ataxie de Friedreich, tout en étant bien tolérée dans tous les groupes d'âge.

Mais le médicament n'a pas atteint son objectif principal dans l'essai de phase avancée, à savoir réduire de manière significative la progression de la maladie.