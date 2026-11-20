La FDA ne respectera pas le délai fixé pour l'autorisation de mise sur le marché du médicament de Savara destiné au traitement d'une maladie pulmonaire rare

Le laboratoire pharmaceutique Savara SVRA.O a annoncé vendredi que la FDA américaine ne respecterait pas la date butoir du 22 novembre pour se prononcer sur l'autorisation du traitement développé par la société contre une maladie pulmonaire rare, ce qui constitue un revers pour cette entreprise de biotechnologie.

L'action de la société a chuté de 16 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.