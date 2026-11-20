Le laboratoire pharmaceutique Savara SVRA.O a annoncé vendredi que la FDA américaine ne respecterait pas la date butoir du 22 novembre pour se prononcer sur l'autorisation du traitement développé par la société contre une maladie pulmonaire rare, ce qui constitue un revers pour cette entreprise de biotechnologie.
L'action de la société a chuté de 16 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.
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La Food and Drug Administration américaine n'a pas communiqué de nouvelle date pour sa décision, a précisé Savara, ajoutant que sa demande d'autorisation restait à l'étude
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La société sollicite l'autorisation de mise sur le marché de son médicament expérimental, le molgramostim, pour le traitement de la protéinose alvéolaire pulmonaire auto-immune (PAP), une affection rare caractérisée par une accumulation de substances dans les poumons, rendant la respiration difficile pour les patients
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Le molgramostim est conçu pour aider les cellules immunitaires des poumons à éliminer ces dépôts. Le médicament est administré à l’aide d’un nébuliseur
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La FDA avait auparavant prolongé son examen de trois mois afin d’évaluer les informations supplémentaires fournies par Savara. À l’époque, la société avait déclaré que l’autorité de régulation n’avait soulevé aucune préoccupation en matière de sécurité, d’efficacité ou de fabrication
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Il n’existe actuellement aucun traitement approuvé par la FDA pour la PAP auto-immune. Les soins disponibles comprennent le lavage pulmonaire total, une procédure invasive réalisée sous anesthésie générale consistant à laver les poumons à plusieurs reprises afin d’éliminer ces dépôts
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