 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA ne prévoit pas d'apposer l'avertissement le plus sérieux sur les vaccins COVID, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine n'a pas l'intention d'apposer un avertissement "boîte noire" sur les vaccins COVID-19, a rapporté Bloomberg News lundi, citant le haut fonctionnaire de l'agence, Marty Makary.

Valeurs associées

MODERNA
29,9450 USD NASDAQ +1,65%
PFIZER
26,450 USD NYSE +2,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank