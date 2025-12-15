La FDA ne prévoit pas d'apposer l'avertissement le plus sérieux sur les vaccins COVID, selon Bloomberg News

La Food and Drug Administration américaine n'a pas l'intention d'apposer un avertissement "boîte noire" sur les vaccins COVID-19, a rapporté Bloomberg News lundi, citant le haut fonctionnaire de l'agence, Marty Makary.