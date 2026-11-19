La FDA met en place un conseil chargé de l'évaluation post-commercialisation des vaccins et des thérapies géniques

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé jeudi avoir mis en place un nouvel organisme interne chargé de la sécurité au sein de son centre des produits biologiques, officialisant ainsi une surveillance indépendante des produits autorisés, tels que les vaccins, les thérapies géniques et les produits sanguins, une fois ceux-ci mis sur le marché.

Le Conseil de sécurité du CBER rendra compte directement au directeur du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER) de la FDA, ce qui permettra de séparer structurellement les évaluations de sécurité post-commercialisation des services chargés d’approuver ces produits, a précisé l’agence.

Voici quelques détails: