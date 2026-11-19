L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé jeudi avoir mis en place un nouvel organisme interne chargé de la sécurité au sein de son centre des produits biologiques, officialisant ainsi une surveillance indépendante des produits autorisés, tels que les vaccins, les thérapies géniques et les produits sanguins, une fois ceux-ci mis sur le marché.
Le Conseil de sécurité du CBER rendra compte directement au directeur du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER) de la FDA, ce qui permettra de séparer structurellement les évaluations de sécurité post-commercialisation des services chargés d’approuver ces produits, a précisé l’agence.
Voici quelques détails:
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Le conseil remplace l’actuel groupe de travail sur la sécurité du CBER (CBER Safety Working Group) et rassemble des responsables scientifiques et réglementaires de haut niveau chargés d’examiner les signaux de sécurité, de mener des évaluations bénéfice-risque et de recommander des mesures réglementaires si nécessaire
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Cette nouvelle structure officialise un processus indépendant d’évaluation post-commercialisation, à un moment où les autorités de régulation sont soumises à une pression croissante pour surveiller de près les nouveaux produits biologiques, y compris les thérapies géniques et cellulaires, après leur autorisation, lorsqu’ils sont utilisés auprès de populations de patients bien plus larges
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Son mandat portera sur les préoccupations émergentes en matière de sécurité , les modifications potentielles de l’étiquetage, les mesures de gestion des risques et les études post-commercialisation liées à la sécurité, ainsi que sur la formulation de recommandations concernant d’éventuels retraits du marché
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La FDA a déclaré que ce conseil avait pour objectif d’améliorer la responsabilité et la transparence alors que les produits biologiques deviennent de plus en plus complexes, en particulier dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques, un secteur qui a connu une expansion réglementaire rapide ces dernières années
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Le conseil coordonnera ses actions avec des organismes externes, notamment les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et les Instituts nationaux de la santé (NIH), en s’appuyant sur des systèmes de surveillance tels que le Système de notification des effets indésirables des vaccins (VAERS) et le programme Sentinel de la FDA
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Le conseil entrera en fonction le 19 novembre; l’agence a indiqué que des détails supplémentaires concernant sa structure et la composition de ses membres seraient communiqués ultérieurement
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