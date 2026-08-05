La FDA et le CDC étendent leur enquête sur la cyclosporose liée à la consommation de laitue à 15 États, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte du paragraphe 1 et du titre avec des précisions sur l'épidémie touchant plusieurs États)

Les autorités sanitaires américaines ont élargi leur enquête sur une épidémie de cyclosporose liée à de la laitue iceberg provenant du centre du Mexique après avoir détecté des cas dans six États supplémentaires, portant le total à 15 États, selon une source proche du dossier.

Les États nouvellement concernés sont le Missouri, l'Arkansas, l'Iowa, le Nebraska, le New Hampshire et la Caroline du Nord, a précisé cette source.

Le 24 juillet, une enquête de la FDA avait établi un lien entre l'épidémie touchant neuf États et de la laitue iceberg servie dans les restaurants YUM.N Taco Bell de la chaîne Yum Brands, provenant des exploitations de la société privée Taylor Farms, situées dans le centre du Mexique, mais les autorités continuent de rechercher d'autres sources potentielles.

Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé mercredi 12.218 cas liés à une épidémie de cyclosporose, soit une augmentation de 710 cas depuis leur dernière mise à jour la veille.

L’État a signalé les deux premiers décès liés à cette épidémie, précisant que les deux personnes présentaient des problèmes de santé sous-jacents importants.

Il a précisé que les deux personnes du Michigan étaient tombées malades avant le rappel volontaire de la laitue iceberg annoncé par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) le 17 juillet.

Selon la dernière mise à jour du département de la santé de l’État, l’épidémie dans le Michigan a entraîné 193 hospitalisations au 30 juillet.

Les cas d’infection intestinale causée par le parasite Cyclospora, qui peut provoquer des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux, ont augmenté de manière constante aux États-Unis ces derniers mois, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

À l’échelle nationale, le CDC a reçu des signalements concernant 10.468 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire sur le territoire américain et a connaissance de plus de 12.255 cas supplémentaires non confirmés en laboratoire. La surveillance de l’agence accuse un retard de plusieurs semaines par rapport aux déclarations des États.

Aux États-Unis, les consommateurs évitent de certaines chaînes de restaurants et achètent moins de laitue dans les supermarchés, car une épidémie de maladie parasitaire touchant plusieurs États a semé la confusion quant aux aliments qu’il est sûr de consommer.

La cyclosporose peut se contracter en consommant des aliments — généralement des fruits et légumes crus — ou de l’eau contaminée par des matières fécales.