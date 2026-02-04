La FDA classe le rappel du capteur de glucose d'Abbott comme le plus grave après sept décès

La Food and Drug Administration (FDA) a classé mercredi le rappel de certains capteurs de glycémie par Abbott ABT.N comme étant le plus grave après que des rapports ont établi un lien entre ces dispositifs et sept décès.

Abbott rappelle des lots spécifiques de capteurs FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus en raison de lectures défectueuses, qui indiquent des niveaux de glycémie plus bas qu'ils ne le sont en réalité.

Au 7 janvier, la société avait signalé sept décès et 860 blessures graves liés à ce problème, selon la FDA.

Abbott a déclaré que les capteurs peuvent fournir des mesures de glycémie incorrectes sur des périodes prolongées. Si les utilisateurs ne détectent pas les erreurs, ils peuvent prendre des décisions thérapeutiques dangereuses, notamment manger trop de glucides ou sauter ou retarder les doses d'insuline, ce qui peut entraîner de graves risques pour la santé.