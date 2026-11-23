L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé lundi avoir approuvé le médicament « BBIO.O » de BridgeBio Pharma pour le traitement d'une maladie musculaire héréditaire rare, ce qui en fait le premier traitement à recevoir l'autorisation de cette autorité sanitaire pour cette affection.

Ce médicament oral, le BBP-418, commercialisé sous le nom de Welgemda, sera destiné au traitement des patients atteints d'une forme de dystrophie musculaire des ceintures (LGMD), un groupe de troubles génétiques héréditaires caractérisés par une faiblesse et une atrophie musculaires progressives.

La maladie affaiblit principalement les muscles des hanches et des épaules, rendant difficile la montée des escaliers, la course, le fait de lever les bras ou d'éviter les chutes. Certains sous-types affectent la respiration ou la fonction cardiaque.

La LGMD est la quatrième dystrophie musculaire la plus courante, avec une prévalence de 1,63 pour 100 000 personnes, selon les données des National Institutes of Health.

Dans le cadre d'une analyse intermédiaire d'un essai clinique de phase avancée, Welgemda a atteint son objectif principal : augmenter de manière significative, par rapport au placebo, le taux d'αDG glycosylée – un marqueur clé de la LGMD – de 1,8 fois par rapport à la valeur initiale au bout de trois mois.

À 12 mois, le médicament a montré une différence statistiquement significative au niveau de la CK sérique, un marqueur de lésions musculaires, une augmentation de la vitesse de marche de 0,27 mètre/seconde et une amélioration d'environ 5 % du volume d'air que les participants pouvaient expirer de manière forcée par rapport au placebo.

La LGMD est causée par des mutations du gène FKRP, qui perturbent un processus biologique clé au sein des cellules musculaires. Welgemda agit en apportant une molécule de type sucre présente à l'état naturel, appelée ribitol, afin d'aider la protéine FKRP à mieux protéger les cellules musculaires contre les lésions.

BridgeBio a déclaré avoir mis en place une infrastructure complète pour son médicament contre les maladies cardiaques, l'Attruby, qu'elle prévoit d'utiliser pour la commercialisation de Welgemda.

La cotation des actions de la société californienne BridgeBio a été suspendue dans l'après-midi.

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