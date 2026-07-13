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La FDA autorise l'administration à domicile de la dose initiale du médicament contre la maladie d'Alzheimer d'Eisai et Biogen
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 21:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version pour ajouter le code de présentation médiatique, USA-HEALTH/ALZHEIMERS; aucun changement dans le texte ou le titre).

La FDA américaine a approuvé lundi une dose initiale à administrer à domicile du médicament contre la maladie d'Alzheimer d'Eisai 4523.T et de Biogen BIIB.O , permettant ainsi à certains patients de commencer le traitement par des injections qu'ils s'administrent eux-mêmes ou qui sont administrées par un soignant. L'action Biogen a progressé de 4,5% dans l'après-midi.

* Cette autorisation concerne une formulation sous-cutanée du médicament commercialisé sous le nom de Leqembi.

* Jusqu’à présent, les patients commençant le traitement recevaient le médicament par perfusion intraveineuse, généralement administrée en clinique, et pouvaient ensuite passer à un traitement d’entretien après 18 mois.

* L’autorisation d’administration sous-cutanée à domicile du Leqembi pourrait accroître son adoption en améliorant l’accès des patients et en le différenciant du Kisunla d’Eli Lilly

LLY.N , qui nécessite des perfusions intraveineuses, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

* Le Leqembi est déjà autorisé chez les adultes atteints de la maladie d’Alzheimer, une affection cérébrale évolutive qui affecte la mémoire, les capacités cognitives et les activités quotidiennes. Cemédicament cible la bêta-amyloïde, une protéine qui forme des plaques dans le cerveau des personnes atteintes de cette maladie.

* La version injectable, appelée Leqembi IQLIK, peut provoquer des réactions au niveau du site d’injection, notamment des rougeurs, des gonflements, des éruptions cutanées, des douleurs ou des ecchymoses, a indiqué la Food and Drug Administration.

* La décision de la FDA s’appuie sur deux essais cliniques antérieurs démontrant que la version intraveineuse du Leqembi était efficace chez les patients atteints d’Alzheimer à un stade précoce, y compris ceux présentant une déficience cognitive légère ou une démence légère et chez lesquels une accumulation d’amyloïde dans le cerveau avait été confirmée.

* L’autorité de régulation a précisé que la version sous-cutanée n’avait pas fait l’objet d’essais cliniques distincts à grande échelle évaluant les résultats chez les patients. Elle s’est plutôt appuyée sur des résultats montrant qu’elle produisait des effets équivalents et des réductions similaires des plaques amyloïdes par rapport à la version administrée par perfusion.

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BIOGEN
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EISAI CO LTD
26,1750 USD OTCBB +4,70%
ELI LILLY & CO
1 187,805 USD NYSE -0,02%
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