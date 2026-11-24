La FDA approuve le traitement combiné de Cogent contre le cancer de l'estomac avancé

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le traitement combiné de Cogent Biosciences COGT.O destiné aux adultes atteints d'un cancer de l'estomac à un stade avancé, a annoncé mardi l'agence.

Le cours de l'action de la société a progressé de 15% en début de séance.

Le bezuclastinib, qui sera commercialisé sous le nom de marque Ekitna, en association avec le Sutent de Pfizer PFE.N , est autorisé pour les patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales ayant déjà été traités par l'imatinib, le traitement de première intention standard.

Ces tumeurs constituent un type rare de cancer qui prend généralement naissance dans des cellules spécialisées jouant le rôle de "pacemaker" – appelées cellules interstitielles de Cajal – situées dans la paroi du tube digestif.

Cette autorisation repose sur un essai clinique de phase avancée mené auprès de 413 patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales avancées qui ne répondaient plus à l'imatinib ou ne le toléraient plus.

Les patients sous traitement combiné ont survécu en moyenne 16,5 mois sans aggravation de leur cancer, contre 9,2 mois pour ceux traités par Sutent seul.

L'association a affiché un taux de réponse objective de 46% chez les patients dont la maladie présentait une résistance ou une intolérance à l'imatinib, contre 26% pour le Sutent seul.

L'Ekitna de Cogent appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de kinase qui ciblent les mutations de la protéine KIT, un facteur clé dans le développement des tumeurs stromales gastro-intestinales.

Conformément à la notice approuvée, les patients recevront Ekitna à une dose de 600 milligrammes une fois par jour, en association avec 37,5 milligrammes de Sutent une fois par jour.

La notice de prescription comporte une mise en garde encadrée concernant l'hépatotoxicité, ou toxicité hépatique, et inclut des avertissements et des précautions relatifs aux risques pour le fœtus pendant la grossesse, a indiqué la FDA.

La société a indiqué qu'Ekitna serait désormais disponible aux États-Unis et que les patients éligibles pourraient bénéficier de services d'accompagnement via le programme Cogent Connect.

Les effets indésirables les plus fréquents comprenaient la diarrhée, une élévation des enzymes hépatiques, l'hypertension, une altération du goût, des nausées et de la fatigue. D'autres effets indésirables comprenaient des douleurs abdominales, des vomissements, une perte d'appétit, une inflammation buccale, des éruptions cutanées et de la fièvre.

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