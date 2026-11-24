La FDA approuve le traitement combiné de Cogent contre le cancer de l'estomac à un stade avancé

par Siddhi Mahatole

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé mardi avoir approuvé le traitement combiné de Cogent Biosciences COGT.O pour les adultes atteints d'un cancer de l'estomac à un stade avancé, ce qui a fait bondir le cours de l'action de la société de plus de 20 % en séance d'après-midi.

Le bezuclastinib, qui sera commercialisé sous le nom de marque Ekitna, en association avec le Sutent ( PFE.N ) de Pfizer, est autorisé pour les patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales ayant déjà reçu un traitement par imatinib, le traitement de première intention standard.

Ces tumeurs constituent un type rare de cancer qui prend généralement naissance dans des cellules spécialisées jouant le rôle de « pacemaker » – appelées cellules interstitielles de Cajal – situées dans la paroi du tube digestif.

Ekitna, dont le coût d'acquisition en gros s'élèvera à un peu plus de 49.000 dollars par mois, comporte également une mise en garde encadrée concernant l'hépatotoxicité, ou toxicité hépatique, ainsi que des avertissements et des précautions relatifs aux risques pour le fœtus en cas de grossesse.

Andrew Berens, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que l'avertissement concernant l'hépatotoxicité était largement attendu et qu'il était peu probable qu'il limite l'adoption du traitement, compte tenu de la familiarité des médecins avec la prise en charge de cet effet indésirable.

"Les données solides observées à ce jour concernant la survie sans progression et la survie globale constitueront le principal moteur de l'adoption du traitement", a-t-il déclaré.

La société de courtage Raymond James prévoit un lancement solide d'Ektina aux États-Unis, avec des prévisions de chiffre d'affaires de 12 millions de dollars au quatrième trimestre 2026, 28 millions de dollars au premier trimestre 2027, 195 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2027 et 455 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2028.

Cette autorisation s'appuie sur un essai clinique de phase avancée mené auprès de 413 patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales avancées qui ne répondaient plus à l'imatinib ou ne le toléraient plus.

Les patients sous ce traitement combiné ont survécu en médiane 16,5 mois sans aggravation de leur cancer, contre 9,2 mois pour ceux traités par Sutent seul.

L'Ekitna de Cogent appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de kinases, qui ciblent les mutations de la protéine KIT, un facteur clé dans le développement des tumeurs stromales gastro-intestinales.

Conformément à la notice approuvée, les patients recevront Ekitna à la dose de 600 milligrammes une fois par jour, en association avec 37,5 milligrammes de Sutent une fois par jour.

Les effets indésirables les plus fréquemment observés au cours de l'essai comprenaient la diarrhée, une élévation des enzymes hépatiques, l'hypertension, une altération du goût, des nausées et de la fatigue.

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