La FDA approuve le test sanguin de Freenome destiné au dépistage du cancer colorectal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, et des commentaires de l'analyste aux points 3 et 5) par Sahil Pandey

La FDA américaine a approuvé le test de dépistage du cancer colorectal par analyse sanguine de Freenome

FRNM.O destiné aux personnes âgées, ouvrant ainsi la voie à son lancement aux États-Unis cet automne par son partenaire Abbott ABT.N , ont annoncé lundi les deux sociétés.

L'action Freenome a progressé d'environ 4 % en début de séance.

Voici quelques détails supplémentaires:

* L'autorisation accordée par la Food and Drug Administration américaine pour les adultes à risque moyen âgés de 45 ans et plus permet à Freenome de disposer de son premier produit commercial.

* Abbott commercialisera ce test en exclusivité aux États-Unis, où il sera en concurrence avec le test sanguin Shield de Guardant Health GH.O , déjà approuvé par la FDA .

* Le nombre important d’Américains non dépistés laisse de la place à plusieurs prestataires de dépistage sanguin, a déclaré Dan Brennan, analyste chez TD Cowen.

* Le test, baptisé SimpleScreen CRC, détecte des marqueurs liés au cancer colorectal à partir de fragments d’ADN circulant dans le sang.

* Abbott devrait commercialiser SimpleScreen auprès des personnes qui ne réalisent pas ou refusent les tests de dépistage par analyse des selles, a déclaré Dan Brennan.

* Il a été évalué dans le cadre d’une vaste étude portant sur plus de 48 000 adultes répartis sur plus de 200 sites.

* Dans le cadre de cette étude, le test a détecté le cancer colorectal avec une sensibilité de 81,1 % lors d’une analyse prédéfinie. Il a également détecté des lésions précancéreuses avancées avec une sensibilité de 13,7 %, dont une sensibilité de 30,7 % pour les lésions précancéreuses à haut risque.

* Grâce à cette autorisation, le test répond aux critères de prise en charge par Medicare, tandis que le dépistage du cancer colorectal par analyse sanguine figure déjà dans les recommandations de dépistage mises à jour de l’American Cancer Society.

* Freenome recevra d’Abbott un versement d’étape de 100 millions de dollars (XX millions d'euros) lié à cette autorisation, conformément à l’accord de commercialisation signé en 2025.

* Freenome a indiqué qu’elle prévoyait de développer d’autres tests de dépistage du cancer par analyse sanguine, notamment pour le cancer du poumon, en utilisant la même plateforme technologique.

* Le cancer colorectal, qui touche le côlon ou le rectum, est le troisième cancer le plus fréquemment diagnostiqué aux États-Unis, selon l’American Cancer Society.