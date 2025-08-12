 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FDA approuve le médicament d'Insmed contre les maladies pulmonaires
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 17:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la maladie et le traitement dans les paragraphes 2 à 4)

La Food and Drug Administration a approuvé le médicament oral d'Insmed INSM.O pour un type de maladie pulmonaire, a déclaré la société mardi, ce qui en fait le premier traitement pour cette condition chronique.

Le médicament d'Insmed, commercialisé sous le nom de Brinsupri, cible la bronchectasie non kystique, une maladie pulmonaire chronique caractérisée par des voies respiratoires endommagées en permanence, entraînant une toux persistante et une production excessive de mucus.

Elle touche 350 000 à 500 000 adultes aux États-Unis, selon l'American Lung Association.

Brinsupri agit en bloquant certaines enzymes inflammatoires dans les globules blancs, les empêchant ainsi de devenir trop actifs et d'endommager les poumons.

