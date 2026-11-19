La FDA approuve l'Infilbray de Sanofi dans la MG3 aux États-Unis

Sanofi annonce que la FDA américaine a approuvé son médicament Infilbray (venglustat) comme premier traitement indiqué contre les manifestations neurologiques de la maladie de Gaucher de type 3 (MG3) chez les adultes et les patients pédiatriques pesant au moins 15 kg.

La MG3 est une maladie rare de surcharge lysosomale qui entraîne une détérioration progressive des fonctions systémiques et neurologiques, avec des manifestations touchant le système nerveux central (SNC).

Nouvel inhibiteur de la glucosylcéramide synthase, administré par voie orale une fois par jour, l'Infilbray traverse la barrière hémato-encéphalique et cible les manifestations neurologiques invalidantes associées à la MG3.

Sanofi précise que cette approbation repose sur les résultats positifs de l'étude de phase 3 LEAP2MONO, dans laquelle l'Infilbray a démontré une amélioration des manifestations neurologiques par rapport à l'imiglucérase.

Le médicament fait actuellement l'objet d'une évaluation réglementaire pour le traitement de la MG3 dans l'UE, au Japon et dans d'autres juridictions. Sanofi prévoit de déposer d'autres demandes d'autorisation dans cette indication à l'échelle mondiale en 2026 et 2027.