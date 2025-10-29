La FDA américaine suspend les essais cliniques du traitement par édition génétique d'Intellia ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 2 et les détails au paragraphe 3 et suivants)

Intellia Therapeutics NTLA.O a déclaré mercredi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait mis en suspens ses deux essais cliniques de phase avancée testant une thérapie expérimentale d'édition de gènes pour une maladie rare qui peut endommager le cœur et les nerfs.

Les actions de la société ont chuté d'environ 14 % dans les échanges prolongés.

En début de semaine, la société a déclaré que dans l'un de ses essais d'édition de gènes, un patient ayant reçu le traitement, appelé nexiguran ziclumeran (nex-z), a développé une lésion hépatique grave, ce qui a entraîné une pause temporaire dans le dosage et la sélection des patients.

La FDA a informé verbalement l'entreprise de sa décision le 29 octobre et a indiqué qu'elle enverrait une lettre officielle dans les 30 jours.