La FDA américaine refuse d'autoriser le médicament contre le cancer du poumon de Summit Therapeutics

Dimanche, la FDA américaine a refusé d'approuver le médicament contre le cancer du poumon de Summit Therapeutics SMMT.O , portant ainsi un coup dur aux efforts visant à proposer un nouveau traitement aux patients dont les options thérapeutiques sont limitées après la progression de leur cancer.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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